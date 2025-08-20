«Адмирал» поместил защитника Марина в список отказов

Защитник «Адмирала» Марк Марин помещен в список отказов КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре 2024 года «Северсталь» обменяла Марина в «Адмирал» на денежную компенсацию. В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 защитник провел 22 матча за команду из Владивостока и отметился одной результативной передачей.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего хоккеиста 217 игр с учетом плей-офф, в которых он набрал 31 (9+22) очко. В лиге Марин также выступал за «Торпедо».