«Адмирал» поместил в список травмированных Уильямса и Берлева

«Адмирал» внес в список травмированных защитника Колби Уильямса и нападающего Антона Берлева, сообщает KHL Media.

В текущем розыгрыше плей-офф КХЛ Уильямс сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями. Берлев записал на свой счет 4 (2+2) очка в 6 играх.

Сегодня, 16 марта, «Адмирал» проведет первый матч серии второго раунда плей-офф против «Ак Барса». Начало встречи — 19.30 мск.