«Адмирал» поместил нападающего Попова в список отказов

Форвард «Адмирала» Егор Попов помещен в список отказов, сообщает пресс-служба клуба.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать 28-летнего россиянина в свою систему. 24 июня Попов был обменян из «Трактора» на денежную компенсацию.

В сезоне-2024/25 Попов в 19 матчах за «Трактор» набрал 3 (1+2 очка). Также форвард играл за «Нефтехимик», «Рубин», тверское «Динамо» и «Югру».