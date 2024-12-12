«Адмирал» поместил форварда Соколова в список отказов

«Адмирал» объявил о том, что нападающий Дмитрий Соколов помещен в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать форварда в свою систему.

26-летний россиянин в этом сезоне провел 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка. В прошлом сезоне Соколов набрал 24 (16+8) в 44 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

«Адмирал» набрал 39 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.