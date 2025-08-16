«Адмирал» подписал шведского нападающего Дмитрия Тимашова

«Адмирал» объявил о подписании контракта с нападающие Дмитрием Тимашовым.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два сезона.

В 2015 году на драфте НХЛ Тимашова в пятом раунде выбрал «Торонто». В НХЛ он дебютировал в сезоне-2019/20, провел 39 матчей за «Мэйпл Лифс» и заработал 9 (4+5) очков, а также сыграл пять игр в составе «Детройта».

В прошлое межсезонье нападающий подписал контракт с «Сочи». За южан в КХЛ сыграл 22 матча и набрал 4 (1+3) очка.