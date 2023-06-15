«Адмирал» подписал однолетний контракт с защитником Янчевским

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Марк Янчевский продолжит карьеру в «Адмирале».

Приморский клуб подписал односторонний контракт с 24-летним игроком сроком на один год.

Янчевский на протяжении двух последних сезонов играл за «Ак Барс». Всего в КХЛ он провел 31 матч, заработал 3 очка (0+3) при показателе полезности «-6». В ВХЛ защитник сыграл 162 матча и набрал 72 очка (14+58).