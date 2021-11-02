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«Адмирал» подписал контракт с защитником Ермаковым

15:17
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«Адмирал» подписал односторонний контракт с защитником Андреем Ермаковым. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт КХЛ.

Ране 27-летний Ермаков покинул «Сибирь», которая расторгла с ним контракт.

Ермаков провел 7 матчей в нынешнем сезоне КХЛ, не набрав очков. Показатель полезности игрока — «-2».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/02/492078.html

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Иван Шитик все материалы автора
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