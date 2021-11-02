«Адмирал» подписал контракт с защитником Ермаковым
15:17
«Адмирал» подписал односторонний контракт с защитником Андреем Ермаковым. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт КХЛ.
Ране 27-летний Ермаков покинул «Сибирь», которая расторгла с ним контракт.
Ермаков провел 7 матчей в нынешнем сезоне КХЛ, не набрав очков. Показатель полезности игрока — «-2».
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