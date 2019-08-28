«Адмирал» подписал контракт с Владимиром Бутузовым. Хотя агент игрока был против

«Адмирал» подписал годичный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что агент игрока был против заключения соглашения.

— Принципиальная позиция руководства «Адмирала» — соблюдение регламента, правил лиги и защита интересов клуб, — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора «Адмирала».- Только на таких условиях выстраивается и будет выстраиваться наш диалог с хоккеистами и работа с хоккейными агентами. Любые попытки внести дополнительные и нерегламентируемые условия в переговорный процесс приводят к тому, что способные игроки не находят понимания и остаются за бортом основного состава.

Тренерский штаб и спортивный менеджмент «Адмирала» подчеркивали желание сохранить Бутузова в составе. При этом на протяжении всего межсезонья агент хоккеиста предпринимал попытки затянуть процесс обсуждения и перевести его в скандальное русло. Несмотря на все препятствия, инициированные агентом, переговоры с форвардом достигли логичного и рационального завершения.

В прошлом сезоне 25-летний форвард набрал 26 (12+14) очков в 60 матчах регулярного чемпионата .

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей