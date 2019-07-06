"Адмирал" подписал контракт с Сидляровым

"Адмирал" заключил двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Сидляров провел за московское "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ 15 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка при нулевом показателе полезности.

Ранее владивостокский клуб подписал соглашение на один сезон с 20-летним нападающим Иваном Лисиным и продлил контракт с 25-летним нападающим Кириллом Ворониным.

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