«Адмирал» подписал контракт с нападающим Елисеевым на год

«Адмирал» подписал контракт с нападающим Николаем Елисеевым.

Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с 28-летним латвийцем рассчитано на год.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 20 (13+7) очков в 29 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за рижское «Динамо».

Елисеев является игроком сборной Латвии, за которую выступал на чемпионате мира 2022 года и забросил 1 шайбу в 7 встречах.