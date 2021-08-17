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«Адмирал» подписал контракт с нападающим Букартсом

15:51
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«Адмирал» подписал контракт с латвийским нападающим Рихардсом Букартсом. Соглашение с игроком заключено сроком на один год, сообщает сайт клуба.

25-летний нападающий в настоящий момент тренируется в составе сборной Латвии, готовясь к предстоящей олимпийской квалификации в Риге в конце августа.

Прошедший сезон Букартс провел в составе рижского «Динамо». Он принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 17 (11+6) очков при показателе полезности «-10».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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