«Адмирал» подписал контракт с нападающим Букартсом

«Адмирал» подписал контракт с латвийским нападающим Рихардсом Букартсом. Соглашение с игроком заключено сроком на один год, сообщает сайт клуба.

25-летний нападающий в настоящий момент тренируется в составе сборной Латвии, готовясь к предстоящей олимпийской квалификации в Риге в конце августа.

Прошедший сезон Букартс провел в составе рижского «Динамо». Он принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 17 (11+6) очков при показателе полезности «-10».