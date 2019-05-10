"Адмирал" подписал контракт с Лалондом

"Адмирал" подписал контракт с канадским защитником Шоном Лалондом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 1 год.

29-летний игрок обороны минувший сезон провел в немецком клубе "Нюрнберг", стал лучшим бомбардиром-защитником команды. В 57 встречах забросил 9 шайб, сделал 28 голевых передач, при 78 минутах штрафа и показателе полезности "+3".

В общей сложности Лалонд отыграл в чемпионате Германии пять сезонов, помимо "Нюрнберга" один сезон за "Айсберен" и три за "Кельн". По итогам чемпионата-2014, 2016 и 2017 становился лучшим снайпером среди игроков обороны, а в сезоне 2016/2017 к этому званию добавил еще и лучшего бомбардира-защитника.

В сезоне 2017/2018 Лалонд привлекался к играм за сборную Канады в различных турнирах, в том числе и Кубке Первого канала в Москве.