«Адмирал» подписал контракт с канадцем Олсоном

«Адмирал» подписал контракт с нападающим Кайлом Олсоном.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

Прошлый сезон 26-летний канадец провел в словацком «Зволене», на его счету 50 матчей, в которых он забросил 32 шайбы и отдал 22 результативные передачи.