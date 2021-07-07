«Адмирал» подписал белоруса Паливко и взял на просмотр Арсенюка

«Адмирал» объявил о подписании белорусского защитника Данила Паливко.

Соглашение с 19-летним хоккеистом заключено на один год. Также команда из Владивостока взяла на просмотр 26-летнего российского нападающего Дмитрия Арсенюка.

В сезоне-2020/21 Павелко выступал за «Неман», за который провел 48 матчей в регулярном чемпионате и 7 в плей-офф. В сумме хоккеист набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+5». Арсенюк провел 13 игр в КХЛ за карьеру, в прошлом сезоне он играл за пензенский «Дизель» в ВХЛ.