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«Адмирал» подписал белоруса Паливко и взял на просмотр Арсенюка

13:57
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«Адмирал» объявил о подписании белорусского защитника Данила Паливко.

Соглашение с 19-летним хоккеистом заключено на один год. Также команда из Владивостока взяла на просмотр 26-летнего российского нападающего Дмитрия Арсенюка.

В сезоне-2020/21 Павелко выступал за «Неман», за который провел 48 матчей в регулярном чемпионате и 7 в плей-офф. В сумме хоккеист набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+5». Арсенюк провел 13 игр в КХЛ за карьеру, в прошлом сезоне он играл за пензенский «Дизель» в ВХЛ.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/admiral-zaklyuchil-dva-novyh-kontrakta

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Иван Торопцев все материалы автора

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