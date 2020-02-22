«Адмирал» победил рижское «Динамо». Команда из Владивостока прервала серию из шести поражений подряд
12:16
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
Команда из Владивостока прервала серию из шести поражений подряд.
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«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Коростелев — 3 (Лалонд, Ахияров), 35:25 — 1:0. Вихарев — 17 (Юнг, Бакош), 40:26 — 2:0. Эштон — 13 (Протапович, Мейя), 53:32 — 2:1. Юнг — 15 (бол., п.в., Бакош), 59:37 — 3:1.
Вратари: Трушков — Салак (58:34 — 59:37).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 31 (15+9+7) — 27 (4+13+10).
Судьи: Бондарь, Фатеев.
22 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
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