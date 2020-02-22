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«Адмирал» победил рижское «Динамо». Команда из Владивостока прервала серию из шести поражений подряд

12:16
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Команда из Владивостока прервала серию из шести поражений подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Коростелев — 3 (Лалонд, Ахияров), 35:25 — 1:0. Вихарев — 17 (Юнг, Бакош), 40:26 — 2:0. Эштон — 13 (Протапович, Мейя), 53:32 — 2:1. Юнг — 15 (бол., п.в., Бакош), 59:37 — 3:1.

Вратари: Трушков — Салак (58:34 — 59:37).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 31 (15+9+7) — 27 (4+13+10).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

22 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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