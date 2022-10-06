Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 октября, 14:55

«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Адмирал» на своем льду принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились нападающий Артем Гареев и форвард Либор Шулак. За «Локо» забивали нападающий Максим Березкин и защитник Алексей Елесин.

Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Адмирала».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Березкин — 1 (Алексеев), 17:54 — 0:1. Гареев — 2 (Чебыкин), 31:32 — 1:1. Шулак — 5 (Уильямс, Файзуллин), 37:56 — 2:1. Елесин — 2 (Алексеев, Иванов), 44:30 — 2:2.

Победный буллит: Чебыкин.

Вратари: Серебряков — Бочаров.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 21 (10+6+4+1) — 34 (8+6+18+2).

Судьи: Бондарь, Раводин.

6 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 2087 зрителей.

ХК Адмирал
ХК Локомотив (Ярославль)
2
1
Читайте также
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вайсфельд: «Даже если бы все было решено, хоть один нормальный человек об этом бы рассказал?»

«Авангард» и старший тренер Олег Микульчик расторгли контракт
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости