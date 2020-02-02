«Адмирал» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

«Адмирал» выиграл у «Салавата Юлаева» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Шон Лалонд, Константин Глазачев и Никита Коростелев. У гостей забивали Александр Кадейкин, Никита Сошников и Александр Бурмистров. Победный буллит в активе Мартина Бакоша.

«Адмирал» набрал 54 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Салавата» 61 очко и шестое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лалонд — 7 (Вихарев, Бакош), 11:07 — 1:0. Кадейкин — 10 (Жарков, Кугрышев), 26:01 — 1:1. Глазачев — 9 (Мерескин), 44:50 — 2:1. Коростелев — 2 (Силаев), 46:37 — 3:1. Сошников — 22 (Кугрышев), 59:06 — 3:2. Бурмистров — 5 (бол., Сошников, Ларсен), 59:20 — 3:3.

Победный буллит: Ломако.

Вратари: Трушков — Кареев (58:27 — 59:06, 59:12 — 59:20).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+7+9+1) — 43 (12+17+11+3).

Судьи: Букин, Франо.

2 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».