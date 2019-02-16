"Адмирал" по буллитам обыграл "Салават Юлаев"

"Адмирал" выиграл у "Салавата Юлаева" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличились Александр Коннов и Александр Угольников, у гостей - Владимир Ткачев и Александр Бурмистров. Решающий буллит в активе Константина Глазачева.

"Адмирал" набрал 47 очков и занимает 12-е место на Востоке. У "Салавата Юлаева" 70 очков и шестое место. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 Б

Голы: Ткачев - 5 (Шэн, Бурмистров), 8:42 - 0:1. Бурмистров - 5 (Ткачев, Терещенко), 11:23 - 0:2. Коннов - 4 (В. Стрельцов, Вихарев), 37:17 - 1:2. Угольников - 8 (бол., Мищенко, Петров), 55:27 - 2:2.

Победный буллит: Глазачев.



Вратари: Красоткин - Кареев (Тарасов, 40:00).



Штраф: 12 - 26.



Броски: 47 (12+22+8+5) - 35 (12+12+9+2).



Судьи: Ансонс, Беляев.



16 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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