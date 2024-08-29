«Адмирал» перевел Сагадеева в список отказов

Форвард «Адмирала» Антон Сагадеев переведен в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

30-летний россиянин подписал контракт с владивостокским клубом в мае 2024 года на один сезон и отметился заброшенной шайбой в товарищеском матче.

В минувшем сезоне Сагадеев провел за «Сочи» 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков.