"Адмирал" переиграл "Куньлунь" и продлил победную серию до четырех матчей

"Адмирал" дома одержал победу над "Куньлунь"​ (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отличились: защитник Александр Угольников, нападающий Юрий Петров и форвард Александр Коннов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Куньлунь" (Пекин) – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Угольников – 7 (Коннов, В. Стрельцов), 7:24 – 1:0. Савинайнен – 9 (Локхарт), 33:32 – 1:1. Фонтэйн – 7 (бол., Мертль, Витасек), 38:25 – 1:2. Петров – 3 (бол., Черников, Бутузов), 46:13 – 2:2. Коннов – 3 (В. Стрельцов), 58:35 – 3:2.

Вратари: Красоткин – Лазушин (58:50 – 59:03, 59:09).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 27 (13+8+6) – 33 (10+15+8).

Судьи: Гамалей, Кислов.

6 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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