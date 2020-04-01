«Адмирал» официально объявил о неучастии в новом сезоне КХЛ из-за коронавируса

«Адмирал» на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно своего неучастия в новом сезоне КХЛ.

— В столь непростое время первую очередь просим вас доверять информации только из официальных и клубных источников, все остальные заявление не являются правдивыми и направлены только на получение хайпа, — говорится в заявлении.

— На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире Региональным оперативным штабом и Министерством физической культуры и спорта Приморского края было принято решение о том, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Учитывая, что основной спонсор клуба — ПАО «ВМТП» — также испытывает кризисные явления и, вероятно, не сможет в полной мере профинансировать выступление «Адмирала» в КХЛ, клуб не сможет соблюсти требования Лиги по минимальной заработной плате хоккеистов.

«Адмирал» отнесся к позиции Регионального оперативного штаба и Министерства физической культуры и спорта Приморского края с пониманием и солидарностью — наивысшей ценностью для нас, как организации, остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке.

Надеемся на то, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на «Фетисов Арене». В настоящее время «Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения сильных приморских хоккеистов. Для этого в клубе имеется вся необходимая техническая база. ДЮСШ «Адмирал» продолжит готовить выпускников, а МХК «Тайфун» будет участвовать в регулярном чемпионате МХЛ 2020/2021, однако команда будет полностью состоять из приморцев.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190. По этой причине большинство соревнований в мире были отменены. А КХЛ объявила об отмене сезона-2019/20.