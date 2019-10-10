«Адмирал» одолел «Металлург» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» уступил «Адмиралу» на своем льду. Гости решили исход встречи в овертайме — 4:3.

Решающую шайбу в дополнительное время забросил шведский нападающий «Адмирала» Маркус Люнг.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Мерескин — 1 (Глазачев, Воронин), 1:24 — 0:1. Бакош — 4 (бол., Юнг), 8:43 — 0:2. Мозякин — 3 (Нестрашил, Паршин), 17:24 — 1:2. Козун — 4 (Расмуссен, Потехин), 24:27 — 2:2. Паршин — 5 (Мозякин, Верещагин), 30:36 — 3:2. Глазачев — 6 (бол., Воронин, Дьяков), 41:47 — 3:3. Юнг — 3 (Альмквист), 60:50 — 3:4.

Вратари: Кошечкин — Олкинуора.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (14+12+14+0) — 24 (13+4+6+1).

Судьи: Ансонс, Цыплаков.

10 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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