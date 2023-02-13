«Адмирал» — одна из главных сенсаций сезона КХЛ. Live с директором клуба — в 12.00

Сегодня, 13 февраля, спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» расскажет о секрете успеха команды, как приглашать игроков на Дальний Восток и как изменения регламента лиги скажутся на приморцах.

Ведущие лайва — Иван Богун и Артур Хайруллин. Начало эфира — в 12.00.