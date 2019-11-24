«Адмирал» одержал волевую победу над «Сибирью»
15:46
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Адмирал». Гости победили со счетом 2:1.
Хоккей
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Шаров — 7 (бол., Комаров), 35:21 — 1:0. Воронин — 2 (Осипов, Дьяков), 37:36 — 1:1. Юнг — 7 (Бакош, Вихарев), 39:46 — 1:2.
Вратари: Красиков (58:48) — Красоткин.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 25 (7+12+6) — 28 (9+11+8).
Судьи: Букин, Лаврентьев.
24 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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