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«Адмирал» одержал волевую победу над «Сибирью»

15:46
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Адмирал». Гости победили со счетом 2:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Шаров — 7 (бол., Комаров), 35:21 — 1:0. Воронин — 2 (Осипов, Дьяков), 37:36 — 1:1. Юнг — 7 (Бакош, Вихарев), 39:46 — 1:2.

Вратари: Красиков (58:48) — Красоткин.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 25 (7+12+6) — 28 (9+11+8).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

24 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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