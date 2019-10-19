«Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью», Вихарев набрал четыре очка

«Адмирал» на своем льду обыграл «Северсталь» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что команда из Владивостока по ходу встречу уступала 1:3 и смогла одержать волевую победу над соперником, забросив четыре шайбы подряд.

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал Денис Вихарев, по три (1+2) балла у Маркуса Юнга и Мартина Бакоша.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Голы: Вихарев — 5 (бол., Бакош, Юнг), 2:40 — 1:0. Трубачев — 3 (Гераськин, Хабаров), 7:19 — 1:1. Хохлов — 3 (Лапенков, Грачев), 26:45 — 1:2. Лишка — 6 (Якимов, Монахов), 28:54 — 1:3. Бакош — 6 (бол., Юнг, Вихарев), 36:39 — 2:3. Вихарев — 6, 42:54 — 3:3. Коннов — 1 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 54:06 — 4:3. Юнг — 5 (бол., Вихарев, Бакош), 59:15 — 5:3.

Вратари: Олкинуора — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (11+8+9) — 31 (9+11+11).

Судьи: Бондарь, Раводин.

19 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».