«Адмирал» обыграл «Нефтехимик»

«Адмирал» выиграл у «Нефтехимика» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Мартин Бакош и Юрий Петров. «Адмирал» набрал 16 очков и занимает седьмое на Востоке. У «Нефтехимика» 12 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Бакош — 3 (бол., Лалонд, Альмквист), 10:58 — 1:0. Петров — 1 (Лисин, Коннов), 23:47 — 2:0.

Вратари: Олкинуора — Шарыченков (58:28).

Штраф: 53 — 10.

Броски: 28 (11+8+9) — 36 (5+13+18).

Судьи: Беляев, Фатеев.

7 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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