«Адмирал» обыграл «Куньлунь»

«Адмирал» со счетом 2:1 победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Мартин Бакош и Олег Ломако. У «Куньлуня» — Итан Верек.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» — «Куньлунь» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Бакош — 2 (Бутузов), 20:37 — 1:0. Ломако — 1 (Мищенко), 44:29 — 2:0. Уэрек — 3 (Осипов), 49:11 — 2:1.

Вратари: Олкинуора — Грубец (48:49 — 49:11, 58:16 — 58:40, 58:50 — 59:17, 59:26 — 59:28, 59:44).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 26 (7+12+7) — 34 (10+9+15).

Судьи: Беляев, Фатеев.

5 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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