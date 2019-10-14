«Адмирал» обыграл «Барыс» в овертайме, продлив победную серию до пяти игр

«Барыс» проиграл в овертайме «Адмиралу» (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил нападающий Маркус Юнг.

Для «Адмирала» эта победа стала пятой подряд в текущем сезоне.

«Барыс» с 23 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» — 4-е место и 22 балла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Юнг — 4 (Бакош), 60:24 — 0:1.

Вратари: Паскуале — Олкинуора.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (13+17+15+0) — 18 (10+2+5+1).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

14 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

КХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей