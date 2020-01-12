«Адмирал» обыграл «Ак Барс», Пилипенко и Альмквист сделали по дублю

«Адмирал» выиграл у «Ак Барса» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Кирилл Пилипенко и Адам Альмквист, которые забросили по две шайбы. Один гол в активе Никиты Коростелева, который забил после сольного прохода.

У гостей забил Джастин Азеведо. «Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции — 66 очков. У «Адмирала» 49 очков и девятое место

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» — «Адмирал» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пилипенко — 1 (Глазачев), 13:48 — 1:0. Коростелев — 1 (Бутузов, Желдаков), 15:25 — 2:0. Пилипенко — 2 (Мерескин, Глазачев), 27:17 — 3:0. Азеведо — 9 (Яруллин, Петров), 30:51 — 3:1. Альмквист — 7 (Юнг, Лалонд), 33:31 — 4:1. Альмквист — 8 (бол., Вихарев, Юнг), 44:39 — 5:1.

Вратари: Трушков — Рейдеборн (Мифтахов, 15:25).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 18 (5+8+5) — 40 (11+15+14).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

12 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 4589 зрителей.