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Сегодня, 13:41

«Адмирал» объявил об уходе Ортеги через два месяца после подписания контракта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Остин Ортега покинул команду, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Контракт с 30-летним американцем расторгнут по инициативе клуба. По словам спортивного директора «Адмирала» Павла Житкова, решение связано с плохой формой хоккеиста. Он отметил, что в ближайшее время клуб подпишет контракт с игроком на замену Ортеге.

«Те материалы и данные о хоккеисте, которые были подготовлены нашими аналитиками летом говорили о том, что он должен стать игроком первых двух звеньев, нацеленным на голы и способным добавить креатива в атаку. К сожалению, на сборах мы этого не увидели», — цитирует Житкова пресс-служба «Адмирала».

Ортега подписал контракт с «Адмиралом» в мае. Ранее форвард играл играл в АХЛ, чемпионатах Германии, Швеции, Финляндии и Австрии.

Источник: ХК «Адмирал»
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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