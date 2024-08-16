«Адмирал» объявил об уходе Ортеги через два месяца после подписания контракта
Нападающий «Адмирала» Остин Ортега покинул команду, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.
Контракт с 30-летним американцем расторгнут по инициативе клуба. По словам спортивного директора «Адмирала» Павла Житкова, решение связано с плохой формой хоккеиста. Он отметил, что в ближайшее время клуб подпишет контракт с игроком на замену Ортеге.
«Те материалы и данные о хоккеисте, которые были подготовлены нашими аналитиками летом говорили о том, что он должен стать игроком первых двух звеньев, нацеленным на голы и способным добавить креатива в атаку. К сожалению, на сборах мы этого не увидели», — цитирует Житкова пресс-служба «Адмирала».
Ортега подписал контракт с «Адмиралом» в мае. Ранее форвард играл играл в АХЛ, чемпионатах Германии, Швеции, Финляндии и Австрии.
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