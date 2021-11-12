«Адмирал» объявил об уходе Андриевского с поста главного тренера

«Адмирал» на своем официальном сайте объявил об уходе Александра Андриевского с поста главного тренера команды по собственному желанию.

«Благодарим Александра Леонидовича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении приморского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Олег Горбенко.

Андриевский возглавлял «Адмирал» с августа 2021 года. До этого он тренировал команду с 2015 по 2017 год и дважды выводил ее в плей-офф.

В нынешнем сезоне «Адмирал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице в Восточной конференции КХЛ.