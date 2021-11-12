«Адмирал» объявил об уходе Андриевского с поста главного тренера
09:39
«Адмирал» на своем официальном сайте объявил об уходе Александра Андриевского с поста главного тренера команды по собственному желанию.
«Благодарим Александра Леонидовича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении приморского клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Олег Горбенко.
Андриевский возглавлял «Адмирал» с августа 2021 года. До этого он тренировал команду с 2015 по 2017 год и дважды выводил ее в плей-офф.
В нынешнем сезоне «Адмирал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице в Восточной конференции КХЛ.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/aleksandr-andreevskij-pokinul-post-nastavnika-hk-admiral
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