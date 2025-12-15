«Адмирал» объявил об отставке Тамбиева

«Адмирал» объявил об отставке главного тренера Леонида Тамбиева. Ранее об этом сообщал «СЭ».

6 декабря Тамбиев был отстранен в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Под руководством специалиста команда из Владивостока провела 269 матчей, одержала 109 побед и потерпела 160 поражений.

55-летний Тамбиев возглавлял клуб с 2021 года. Ранее он тренировал «Сарыарку», новокузнецкий «Металлург», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Ригу», а также юношеские и молодежные сборные Латвии.

«Адмирал» набрал 28 очков в 32 матчах и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла шесть из последних семи матчей FONBET Чемпионата КХЛ.