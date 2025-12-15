«Адмирал» объявил об отставке Тамбиева
«Адмирал» объявил об отставке главного тренера Леонида Тамбиева. Ранее об этом сообщал «СЭ».
6 декабря Тамбиев был отстранен в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Под руководством специалиста команда из Владивостока провела 269 матчей, одержала 109 побед и потерпела 160 поражений.
55-летний Тамбиев возглавлял клуб с 2021 года. Ранее он тренировал «Сарыарку», новокузнецкий «Металлург», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Ригу», а также юношеские и молодежные сборные Латвии.
«Адмирал» набрал 28 очков в 32 матчах и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла шесть из последних семи матчей FONBET Чемпионата КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
Результаты / календарь
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7.10
8.10
9.10
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -
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