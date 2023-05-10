«Адмирал» объявил о подписании защитника Лисовца

Защитник Евгений Лисовец подписал контракт с «Адмиралом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год. По информации «СЭ», зарплата Лисовца составит 30 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 28-летний белорус сыграл за «Адмирал» 51 матч и набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф защитник провел 10 матчей и набрал 4 (2+2) очка.