«Адмирал» объявил о подписании контракта с Голубевым

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Денис Голубев стал игроком «Адмирала».

О подписании контракта сообщила пресс-служба владивостокского клуба. 31-летний россиянин заключил соглашение на один сезон.

Последние два сезона 31-летний нападающий провел в составе «Сибири». В минувшем сезоне он набрал 16 (9+7) очков в 53 матчах регулярного сезона КХЛ и не отметился результативными баллами в 4 играх плей-офф.