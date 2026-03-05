«Адмирал» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:7.

У гостей заброшенными шайбами отметились Герман Точилкин, Евгений Митякин и Никита Попугаев, у хозяев забили Степан Старков (дубль), Егор Чезганов, Артем Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов.

Это поражение стало для нижнекамской команды четвертым подряд. Она располагается на седьмом месте в Восточной конференции (63 очка после 63 игр). «Адмирал» идет на 11-м месте (46 очков после 62 матчей).

7 марта соперники вновь сыграют во Владивостоке.

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