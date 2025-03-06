«Адмирал» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» на выезде переиграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Нефтехимик» набрал 57 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет 7-м на «Востоке» с 65 очками.