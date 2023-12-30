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Сегодня, 15:26

«Адмирал» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

Виктория Кравченко
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«Нефтехимик» во втором гостевом матче подряд обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов этой встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 44 играх находится на 11-й строчке.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 46 29 17 63
2 Авангард 43 28 15 59
3 Сал. Юлаев 44 27 17 57
4 Лада 46 24 22 57
5 Трактор 46 25 21 55
6 Автомобилист 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 46 20 26 48
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 44 14 30 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 46 30 16 65
2 Динамо М 45 29 16 62
3 Локомотив 43 29 14 61
4 СКА 44 29 15 59
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 44 22 22 48
7 Северсталь 44 20 24 47
8 Динамо Мн 43 18 25 40
9 Куньлунь РС 46 15 31 35
10 Витязь 44 14 30 34
11 Сочи 45 14 31 33
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
30.12 10:00
Адмирал – Нефтехимик
 2 : 5
30.12 11:00
Барыс – Трактор
 5 : 1
30.12 12:30
Металлург Мг – Куньлунь РС
 4 : 1
30.12 13:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 3 : 2
30.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
30.12 15:00
Лада – Авангард
 - : -
30.12 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
30.12 17:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
30.12 17:00
Сочи – Динамо Мн
 - : -
30.12 17:30
СКА – Автомобилист
 - : -
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