«Адмирал» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» во втором гостевом матче подряд обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов этой встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 44 играх находится на 11-й строчке.

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