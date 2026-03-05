«Адмирал» победил «Нефтехимик» в матче с 10 голами

«Адмирал» победил «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Степан Старков (дубль), Егор Чезганов, Артем Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов. У гостей забили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Никита Попугаев.

«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 63 очками после 63 игр. «Адмирал» (46 очков после 62 встреч) идет на последнем месте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 12:00. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Нефтехимик

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