«Нефтехимик» победил «Адмирал» благодаря голу Хоружева за секунду до сирены
«Нефтихимик» на выезде обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей 2 очка набрали Никита Хоружев (1+1) и Райли Барбер (1+1), также шайбу забросил Владимир Брюквин. У хозяев 2 очка на счету Даниила Гутика (0+2), по голу забили Павел Шэн и Либор Шулак.
«Нефтехимик» набрал 57 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 65 очками — на 7-й строчке «Востока».
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«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Барбер — 11 (Хоружев, Брюквин), 15:05 — 0:1. Шэн — 8 (бол., Петухов, Гутик), 18:28 — 1:1. Брюквин — 5 (Крощинский, Барбер), 27:52 — 1:2. Шулак — 7 (Старков, Гутик), 36:30 — 2:2. Хоружев — 13 (Хлыстов), 59:59 — 2:3.
Вратари: Мишуров — Долганов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 24 (10+9+5) — 40 (13+13+14).
Судьи: Спирин, Юдаков.
6 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 4735 зрителей.
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