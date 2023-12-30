«Нефтехимик» одержал вторую выездную победу подряд над «Адмиралом»
«Нефтехимик» во втором гостевом матче подряд обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
У нижнекамского клуба оформил дубль Андрей Белозеров, еще по голу забили Жан-Себастьян Ди, Григорий Селезнев и Дмитрий Соколов. Евгений Митякин отдал три результативные передачи.
У команды из Владивостока дважды забросил Даниил Гутик.
«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 44 играх находится на 11-й строчке.
КХЛ
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«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Гутик — 9 (бол., Соловьев), 4:34 — 1:0. Ди — 4 (Митякин), 6:44 — 1:1. Гутик — 10, 22:00 — 2:1. Белозеров — 16 (бол., Сериков), 26:26 — 2:2. Белозеров — 17 (бол.), 33:27 — 2:3. Селезнев — 2 (Митякин), 42:15 — 2:4. Соколов — 6 (бол., Брюквин, Митякин), 46:05 — 2:5.
Вратари: Демченко (С.В. Иванов, 46:05) — Долганов.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 37 (11+15+11) — 31 (10+12+9).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
30 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 5140 зрителей.
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Адмирал – Нефтехимик
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