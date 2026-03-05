«Адмирал» и «Нефтехимик» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 5 марта. Матч пройдет на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 12:00. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Нефтехимик

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Владивостока могут смотреть игру на телеканале «ОТВ Приморье» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

«Адмирал» набрал 44 очка в 61 матче и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 63 очками в 62 играх идет на седьмой строчке «Востока».

Матч «Адмирал» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс