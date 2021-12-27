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«Нефтехимик» в гостях победил «Адмирал»

14:54
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«Нефтехимик» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счетом 4:2.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин, Вячеслав Лещенко, Михаил Сидоров и Марат Хайруллин. У хозяев шайбы забросили Дмитрий Саюстов и Вячеслав Ушенин.

После это игры «Нефтехимик» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 27 баллами располагается на 11-й позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Митякин — 7 (бол., Клок, Секстон), 6:51 — 0:1. Саюстов — 5 (Обидин), 19:07 — 1:1. Вяч. Ушенин — 5 (бол., Шулак, Мозик), 35:02 — 2:1. Лещенко — 8 (Бикмуллин, Е.А. Попов), 37:53 — 2:2. Сидоров — 5 (бол., Чивилев, Галимов), 42:38 — 2:3. Хайруллин — 17 (Сидоров), 44:09 — 2:4.

Вратари: Серебряков (58:35) — Туохимаа.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (11+13+9) — 21 (4+7+10).

Судьи: Бирин, Овчинников.

27 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 856 зрителей.

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Карен Саркисян все материалы автора
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