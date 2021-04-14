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«Адмирал» назначил Вострикова на должность главного тренера

07:55
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«Адмирал» объявил о назначении на пост главного тренера Сергея Вострикова. Команда пропустила сезон-2020/21 в КХЛ в связи с приостановкой финансирования.

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие, понимаю, что это для меня вызов. Готов его принять. Уверен, мы будем радовать болельщиков «Адмирала». Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и команды. Немедленно приступаю к своим обязанностям», — отметил специалист.

Ранее Востриков работал с «Ладой», «Молотом-Прикамье» и «Сахалином». В сезоне-2018/19 был признан лучшим тренером азиатской хоккейной лиги.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/rukovodstvo-hokkejnogo-kluba-admiral-utverdilo-na-dolzhnost-glavnogo-trenera-hk-admiral-sergeya-vostrikova

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