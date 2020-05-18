«Адмирал» направил на борьбу с коронавирусом 5 миллионов рублей

«Адмирал» в короткие сроки закупил экспресс-тесты на 5 миллионов рублей для выявления коронавируса COVID-19. Спортсмены развезли тесты по медицинским учреждениям края, находящимся на передовой борьбы с вирусом, сообщает официальный сайт клуба из Владивостока.

Новейшие тест-системы южнокорейского производства позволяют с высокой точностью определить наличие вируса в течение 10 минут. Применение тестов позволит оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции. 3 750 экспресс-тестов переданы в 18 приморских медицинских учреждений.