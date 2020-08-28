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«Адмирал» начал подготовку к возвращению в КХЛ в сезоне-2021/22

17:30
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Губернатор Приморского края Сергей Олег Кожемяко после встречи с представителями КХЛ сообщил, что «Адмирал» готов вернуться в лигу уже через год.

Чиновник на видео, опубликованном на своей странице «Вконтакте», напомнил, что «Адмирал» вынужден пропустить сезон-2020/21 из-за пандемии коронавируса. Деньги, которые были выделены на команду, решили передать на выплаты медикам. По словам Кожемяко, уже прошли встречи с потенциальными спонсорами, клуб в обновленном составе должен вернуться в КХЛ в сезоне-2021/22.

В сезоне-2019/20 в регулярном чемпионате КХЛ команда из Владивостока заняла последнее место в Восточной конференции.

Дополнительная информация:

https://vk.com/kozhemyako_oleg?w=wall511266122_2543

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