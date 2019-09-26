«Адмирал» на выезде обыграл «Амур»

«Амур» уступил «Адмиралу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей отличились Василий Стрельцов и Шон Лалонд. У «Амура» забил Ондржей Витасек.

«Амур» с пятью очками занимает 12-е место на Востоке. У «Адмирала» 10 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Витасек — 1 (бол., Г. Зогорна, Файзуллин), 10:51 — 1:0. В. Стрельцов — 2 (Островский, Ломако), 22:36 — 1:1. Лалонд — 1 (бол., Альмквист, Вихарев), 37:21 — 1:2.

Вратари: Лангхамер (58:18) — Олкинуора.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (12+7+8) — 28 (11+11+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

26 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена»

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика