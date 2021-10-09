«Адмирал» может быть оштрафован за отставание от пола зарплат КХЛ

По информации «СЭ», КХЛ официально предупредила «Адмирал» о нарушении регламента. Дальневосточный клуб не достает до пола зарплата лиги, который составляет 315 миллионов рублей.

По нашим данным, отставание «Адмирала» составляет около 50 миллионов. Клуб может быть оштрафован лигой, если ситуация не изменится.

«Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции. В этом сезоне команда потерпела 11 поражений и держала 3 победы.