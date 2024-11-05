«Адмирал» — «Металлург»: видеообзор матча

«Металлург» в гостях победил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

«Металлург» (23 очка) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (24) идет пятым на «Востоке».