«Адмирал» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» дома переиграл «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Амур» набрал 47 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» идет 4-м на «Востоке» с 58 очками.