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«Адмирал» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Адмирал» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Адмирал», Telegram

«Адмирал» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 января. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Адмирал» — «Металлург» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Владивостока и Магнитогорска смогут посмотреть встречу на местных телеканалах «ОТВ» и «ТВ-ИН».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Адмирал» — «Металлург» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Адмирал» провел 44 матча и набрал 45 очков, у обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 45 игр и 58 очков. Владивостокцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Торпедо» (6:1), а магнитогорцы — «Сочи» (4:2) и продлили победную серию до девяти матчей подряд.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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4 Металлург Мг 45 28 17 58
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6 Авангард 44 23 21 49
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