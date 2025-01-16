«Адмирал» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 января. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.
Трансляцию игры «Адмирал» — «Металлург» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Владивостока и Магнитогорска смогут посмотреть встречу на местных телеканалах «ОТВ» и «ТВ-ИН».
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Адмирал» — «Металлург» можно в матч-центре сайта «СЭ».
«Адмирал» провел 44 матча и набрал 45 очков, у обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 45 игр и 58 очков. Владивостокцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Торпедо» (6:1), а магнитогорцы — «Сочи» (4:2) и продлили победную серию до девяти матчей подряд.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -